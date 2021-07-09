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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta bir ahırda elektrik akımına kapılan 6 inek öldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkeze bağlı Derbent köyünde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Tuncer (69), hayvanların ahırda olduğu sırada bir ses duydu. Ahıra giden Tuncer, 6 ineğin elektrik akımına kapılarak öldüğünü gördü. Durumun elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'a bildirilip yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, elektrik akımını kesti. Kaçağın tam olarak nereden kaynaklandığı araştırılıyor.

Mustafa Tuncer, "Kurban Bayramı öncesinde yaşanan olaydan dolayı mağdur olduk. Hayvanlarımız öldü. Geçimimizi besicilikle sağlıyorduk. Devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Zararımız çok büyük oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2021-07-09 12:49:28



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