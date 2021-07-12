Uşak Üniversitesi’nde 15 Temmuz şehitleri anılacak

Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 13 Temmuz Salı günü konferans düzenleyeceklerini duyurdu.
Program 13 Temmuz Salı günü saat 21.00’da Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlaması beklenilen programda şehitler için Kur’anı Kerim okunacak. Ayrıca programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adlı sinevizyon gösterisi yapılacak. Açılış konuşmasını Rektör Ekrem Savaş’ın yapacağı konferansa Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’da katılacak.
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