Uşak'ta kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Uşak'ta kalp krizi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi adli tıp kontrolü için İzmir'e gönderildi.
Olay Eşme'nin Uluyayla Köy'ünde meydana geldi. İddialara göre Mert Başer (16), evde oturduğu sırada fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulans ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başer'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yapılan bitin müdahalelere rağmen Başer, hayatını kaybetti. Başer'in cenazesi, adli tıp kontrolü için İzmir'e gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.