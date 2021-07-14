Bomba gibi patlayan tüp evi harabeye çevirdi Evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Uşak'ta iki katlı bir evde gaz sıkışması sonucunda meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Uşak'ta Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi'nde iki katlı bir binada meydana geldi. İddialara göre Henüz bilinmeyen bir sebepten ocaktan gaz sızdı. Sızan gazın sıkışması sonucunda patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada Murat Keylan (45) yaralanarak Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.