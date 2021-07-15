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Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

İHA

Uşak'ta kullandığı motosikletin dengesini kaybetmesi sonucunda düşen sürücü hayatını kaybetti.

Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta kullandığı motosikletin dengesini kaybetmesi sonucunda düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak merkeze bağlı Muharremşah köyü girişinde meydana geldi. İddialara göre, Bekir Yılmaz, kontrolündeki 64 LV 359 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletten düşen Yılmaz, yol kenarındaki şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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