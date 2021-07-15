Uşakspor'dan çifte transfer 

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor stoper Erol Alkan'ı kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezonu Bulgaristan ligi takımı Etar 1924'te tamamlayan 27 yaşındaki defans oyucusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kırmızı-siyahlılar Erol'un yanı sıra Alman ekibi SF Lotte'de görev yapan savunmacı Sertan Yiğenoğlu'nu renklerine bağladı. Ege ekibi Sertan'la 2 yıllık mukavele yaptı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-07-15 12:23:07



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