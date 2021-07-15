Alev alan araç sürücüsü hayatını kaybetti

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Uşak'ta takla atarak alev alan araç sürücüsü, tarlaya savrularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece geç saatlerde Mesudiye köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Songür (20), kontrolündeki 64 AG 393 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki alanda takla attı ve ardından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri, tarlaya savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Songür'ün cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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