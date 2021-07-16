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Uşak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı

İHA

Uşak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı

Uşak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.
Etkinlik Akşam 20.15'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Albay Murat Kılıç, protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, şehitler için Kur'anı Kerim okunmasıyla devam etti. Okunan duaların ardından Vali Funda Kocabıyık kürsüye çıkarak konuştu.
Türk’ün tutsak edilmeyeceğini, boyun eğmeyeceğini milli iradeyi çiğnetmeyeceğini vurgulayan Kocabıyık, “Türk canından geçer de vatandan geçmez” dedi. Kocabıyık, “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), birlik ve beraberliğimize karşı hain bir girişimde bulunmuştur. Bayrağımıza, istiklal tutkumuza ve irademize yapılan bu teşebbüs alçaklığın göstergesidir. O gün yapılan, milletimizi boyun eğdirme emeli taşıyan bu hainlik karşısında milletimiz kararlılıkla ve dirayetle durmuş, bir kez daha vatana ve demokrasiye olan bağlılığını haykırmıştır:
Türk tutsak olmaz! Türk boyun eğmez! Türk millî iradeyi çiğnetmez! Türk candan geçer de vatandan geçmez!
Herkesin malumudur ki tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Bizler; imkânsızlıklar ve zorluklar içinde dahi top, tüfek karşısında gözünü kırpmayan, korkmayan; toprağını, bayrağını, değerlerini koruyan; destansı zaferlere imza atan bir ecdadın torunlarıyız.
Kudretimiz, damarlarımızdaki asil kandadır. Cesaret, azim, kararlılık bizim adımızdır, tarihimizdir. 15 Temmuz gecesi şehit olan kahraman vatandaşlarımız tarihimize altın harflerle yazıldılar. Hepsi gönlümüzün nişanesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatanı savunma uğruna mücadele etmenin izlerini bedenlerinde taşıyan gazilerimize ve büyük bir kahramanlık göstererek hainlere karşı duran tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından Uşak belediye Başkanı Mehmet Çakın, 15 Temmuz 2016’da bayrak ve vatanın bağımsızlığına kalkan ellerin milletin gösterdiği ortak irade ile kırıldığını aktardı. Başkan Çakın, “Yakın tarihimizin en karanlık günü sayabileceğimiz 15 Temmuz’da bayrağımızı indirmeye ve ezanlarımızı susturmaya yönelik gerçekleşen saldırılar; çok şükür ki bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan her yaştan vatanseverin cansiperane savunmasıyla bastırıldı. İhanet çetesinin oyunu, büyük bir kahramanlık örneği sergileyip bayrağını savunmak için medyalara inen milletimizce bozuldu. Alçak FETÖ’nün bu adi kalkışma ve işgal girişiminin ardından, Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağduyulu çağrısıyla binlerce kardeşimiz sokaklara çıktı. Göğsündeki imandan ve kalbindeki vatan sevgisinden başka bir silahı olmayan bu kardeşlerimiz, bağımsızlığına kasteden alçaklara karşı üstün bir müdafaa savaşı verdi” şeklinde konuştu.
Düzenlenen program, Uşak Belediyesi'nin tasavvuf müzik grubunun ilahi okuması, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sergilediği oyun gösterisi, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser, 15 Temmuz Belgeseli ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Saat 00.13'ü gösterdiğinde ise kentteki bütün camilerde eş zamanlı sela okundu. Program Kuranı Kerim ve dualar okunmasıyla son buldu. Öte yandan kentte 50 kişilik gruplarla, sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu.

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