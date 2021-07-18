Uşakspor'dan bir içeri bir dışarı

UŞAK, (DHA)Yeni sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, Giresunspor'dan takviye gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar bu sezon Süper Lig'de boy gösterecek Karadeniz ekibinden Yasin Ozan'ı kadrosuna dahil etti. Uşakspor'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Geçtiğimiz sezonu Süper Lig´e yükselen Giresunspor´da tamamlayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere." Ege ekibi 6 sezon boyunca takımda görev yapan Levent Aktuğ'la da yolların ayrıldığını açıklayarak, "6 yıl boyunca kırmızı-siyah formamızı başarıyla terleten Levent Aktuğ'a Uşaksporumuza verdiği tüm katkılar için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Levent Aktuğ" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Uşak
2021-07-18 12:03:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.