Uşak’ta arife günü şehitler mezarı başında anıldı

Uşak’ta Kurban Bayramı dolayısıyla, Vali Funda Kocabıyık ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Ülkü, Albay Murat Kılıç, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'anı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.