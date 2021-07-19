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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı

İHA

Vali Kocabıyık, vatandaşlarla bayramlaştı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla polis uygulama noktasında vatandaşlarla bayramlaşırken çocuklara da hediyeler verdi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı vesilesiyle İzmir Ankara karayolu üzerinde Şeker Uygulama Noktası olarak bilinen polis uygulama noktasına gitti. Burada Vali Kocabıyık’a Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Ülkü, şube müdürleri ve polisler eşlik etti. Denetleme noktasına da çıkan Funda Kocabıyık, vatandaşlarla da bayramlaşırken araç içlerindeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Kocabıyık, sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı.

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