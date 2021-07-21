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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak protokolü bayramlaştı

İHA

Uşak protokolü bayramlaştı

Uşak’ta, protokol üyeleri bayramlaşma töreninde buluştu. Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştirmesini Allah’tan niyaz ettiğini belirtti.
Has Bahçe Polis Evinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Ülkü, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.
Törende edilen duaların ardından konuşan Vali Funda Kocabıyık, pandemiden dolayı son bayramlarda vatandaşların sevdiklerinden uzak kaldığını belirtti. Alınan tedbirler sonrasında bu bayramın daha rahat geçtiğini de aktaran Kocabıyık, “Birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği nice bayramlara sıhhat ve huzurla erişmeyi Allah’tan niyaz ediyorum. Son dönemlerde özellikle sağlıkla ilgili zor dönemler geçirdik. Bu dönem boyunca sevdiklerimizden uzak kaldık. Saygı ve sevginin temenni olduğu bayramlarımızı dilediğimiz son gibi son birkaç yıldır yaşayamıyoruz. Şükür ki alınan tedbirlere karşı vatandaşlarımızın duyarlılığı, aşılamanın yaygınlaşması ve sağlık alanında devletimizin yaptığı atılımlar, bu bayramımızı daha rahat geçirmemizi sağladı. Dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin hakim olduğu Kurban Bayramı kestiğimiz kurbanlarla, Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığımız ibadetlerle manevi olarak huzurun bizleri sarıp sarmaladığı en müstesna günlerdendir. Hem dini hem de manevi olarak anlamı olan bu bayramın sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, bu mübarek günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise bu bayramda bütün vatandaşların ortak temennisinin pandemi sürecinin bitmesi olduğunu belirtti. Pandemi sürecinin bitmesi için aşılama sürecinin önemine de değinen Çakın, “Bunun için de bütün hemşehrilerimizin aşılarını bir an önce yapıp kendilerini koruma altına almasını ve hayatımızın eskiden olduğu gibi tamamen normale dönmesini arzu ediyoruz. Dün Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümüydü. Ben öncelikle bu vatan uğruna şehit olmuş bütün askerimize, polisimize, vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Uşak’ta da vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmesi için Uşak Belediyesi olarak da gerekli bütün tedbirleri aldık. Şükürler olsun, dün kurbanın birinci gününde vatandaşlarımız kurban görevlerini yerine getirdiler. Bizler bu pandeminin en önemli kriterlerinden biri olan hijyen konusunda herhangi bir aksaklığa neden olmaması için de bütün tedbirleri aldık. Bu anlamda vatandaşlarımızın da gösterilen ve anlatılan kurallara uygun bir şekilde davranmasıyla inşallah sorunsuz bir şekilde bayramımızı da tamamlayacağız. Rabbim tekrar geçmişlerimize bu mübarek gün dolayısıyla rahmet eylesin diyorum, bütün vatandaşlarımızın da bayramını tekrar kutluyorum” şeklinde konuştu.
Program, yapılan konuşmaların ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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