Uşakspor'dan sol bek takviyesi

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor, dış transferde geçen sezon 1'nci Lig'de Adanaspor forması giyen sol bek Canberk Dilaver'le anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Canberk Dilaver ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.
Samsunspor'da profesyonel olan tecrübeli savunmacı, Orduspor, Manisaspor, 1461 Trabzon, Göztepe, Giresunspor ve Elazığspor kulüplerinde de oynadı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-07-23 11:35:18
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