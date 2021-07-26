Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Uşakspor, tesislerde gerçekleştirdiği antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Uşakspor, bugün Uşakspor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetimindeki antrenman, yapılan konuşmanın ardından düz koşu ile başladı. Düz koşu sonrasında ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, çift kale maç ve pas çalışmalarıyla son buldu.

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