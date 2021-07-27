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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ, Uşak’ta yeraltı seferberliği başlatıyor

İHA

DSİ, Uşak’ta yeraltı seferberliği başlatıyor

Küresel ısınma ve aşırı su tüketimine bağlı olarak kendini yer yıl daha fazla hissettiren kuraklığa karşı DSİ’den yeraltı hamlesi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin özel olarak ilgilendiği proje ile DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Manisa ve Uşak’ta 2023 yılına kadar 16 yeraltı tesisi kuracak.

Vatandaşın hizmetine sunduğu baraj ve göletlerle Türk tarımını uluslararası alanda rekabet edebilir bir seviyede tutmayı hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve aşırı tüketime bağlı azalan yeraltı sularının korunması için de seferberlik başlattı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin özel olarak ilgilendiği proje kapsamında 2023 yılına kadar İzmirManisa ve Uşak’ta 16 yeraltı tesisi kurulacak. Giderek daha da derine inen su seviyesi korunmaya çalışılacak.

“7 tesis tamamlandı”
Yeraltı Suyu (YAS) Suni Besleme Projelerinin büyük çoğunluğu DSİ’nin kendi imkanları ile hayata geçirdiğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şuna kadar 16 tesisten 7 sinin bitirildiğini belirtti Çınar, “Tire Eğridere YAS (Yeraltı Suyu) Suni Besleme Tesisini 2019 yılında tamamlamıştık. Geçen yıl ise 5 tesisi birden hizmete sunduk. Bu yıl da Manisa Köseali YAS Suni Besleme Tesisi’ni bitirerek toplam 7 tesisi faaliyete geçirmiş olduk. Şu anda 3 projemiz inşaat, 6 projemiz de planlama aşamasında. Hedefimiz 2023 yılından önce 16 tesisi birden faaliyete geçirmek” diye konuştu.

Kiraz’a yeraltı barajı
Kiraz Suludere’de inşası süren yeraltı barajını ise 2022 yılında tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Kiraz Suludere Yeraltı Barajının gövde hacminin 2 bin 972 metreküp olacağını ifade etti. Çınar barajda 55 bin metreküp su tutularak Suludere’de 410 dekar arazinin sulanacağını da vurguladı.

Tire’de 3.5 milyon metreküp su depolanıyor
Tire Eğridere YAS Suni Besleme Projesi’nin 2. Etabına geçildiğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, “Projenin ilk etabını 2019 yılında tamamladık. Şu anda yılda yaklaşık 3.5 milyon metreküp suyu tesislerimiz sayesinde yeraltında depoluyoruz. Projenin 2 etabına da start verdik. 2. Etap kapsamında 1 adet regülatör, iletim kanalı ve besleme havuzları inşa edeceğiz. İhalesini Mart 2021’de yaptık” dedi.

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