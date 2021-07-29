Uşakspor, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor

Uşakspor, tesislerde düzenlenen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi.
Uşakspor, bugün Uşakspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken top kapma, pas çalışması ve düz koşu ile antrenman sona erdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.