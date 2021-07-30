Uşak'ta ormanlık alana girişler 2 ay yasaklandı

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara 30 Eylül tarihine kadar girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Uşak Valiliği, resmi sosyal medya hesabından son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı 30 Eylül tarihine kadar ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Belirtilen açıklamada, "Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştır" ifadeleri aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.