Uşak'ta ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

Fırat AKAY/UŞAK,(DHA)UŞAK'ta ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 2 ay boyunca yasaklandı.
Uşak Valiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı birtakım önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları hariç, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Fırat AKAY
2021-07-30 18:20:01
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