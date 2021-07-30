Uşak'ta ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

DHA

Uşak'ta ormanlara girişler 2 ay yasaklandı


Fırat AKAY/UŞAK,(DHA)UŞAK'ta ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 2 ay boyunca yasaklandı.
Uşak Valiliği sosyal medya  hesabından yapılan yazılı açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı birtakım önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları hariç, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Fırat AKAY
2021-07-30 18:20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta ormanlık alana girişler 2 ay yasaklandı
YEREL HABERLER Uşak'ta ormanlık alana girişler 2 ay yasaklandı
Uşak'ta KPSS güvenlik toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Uşak'ta KPSS güvenlik toplantısı düzenlendi
Uşak'ta zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Uşakspor, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Uşakspor, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor
Uşakspor Emre Can'ı kaptı
YEREL HABERLER Uşakspor Emre Can'ı kaptı
İnşaattan düşerek ölen gencin arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşerek ölen gencin arkadaşı tutuklandı
Uşak yeniden 'mavi kategori'ye döndü
YEREL HABERLER Uşak yeniden 'mavi kategori'ye döndü
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İnşaattan düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen genç hayatını kaybetti