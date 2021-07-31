Uşakspor iki futbolcuyu kiraladı

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlılar Çaykur Rizespor'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Celal Emir Dede'yi 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere. Geçtiğimiz sezonu Giresunspor´da tamamlayan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere."DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-07-31 11:40:36



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