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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi sağlık hizmetlerinde ilklere imza atmaya devam ediyor

İHA

Uşak Üniversitesi sağlık hizmetlerinde ilklere imza atmaya devam ediyor

Türkiye’deki ilk en kapsamlı SGK ödemeli “Kraniyofasiyal Anomaliler ve Dudak ve Damak Yarığı Tanı ve Tedavi Merkezi” Uşak Üniversitesinde kuruldu.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ortak çalışmasıyla, Tıp Fakültesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Bora Baysal ve Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Uzmanı Dr. Serap Titiz öncülüğünde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, “Kraniyofasiyal Anomaliler ve Dudak ve Damak Yarığı Tanı ve Tedavi Merkezi” açıldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, merkezin, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi, Kadın Doğum Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Konuşma Terapisi ve Psikoloji bölümlerini de içeren entegre bir hizmet anlayışıyla tüm Türkiye’ye hizmet vereceğini ve bu kapsamda verdiği hizmetle Türkiye ve Avrupa’nın da sayılı merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirtti. İlgili merkezde Pierre robin sendromlu bebekler için bebeğin beslenmesini ve rahat nefes almasını sağlayacak plak tasarlanacağını belirten Prof. Dr. Ekrem Savaş, yeni doğan yoğun bakımda takip edilecek bu bebeklerin, rahat nefes alması ve beslenmesi sağlandıktan sonra anne otelinde, annenin ve bebeğin beraber kalması sağlanarak, anneye besleme ve aparatın kullanma eğitimi verileceğini söyledi. Spesifik olarak bu konuyla ilgilenecek Türkiye’deki ilk ve tek merkez olma hedefini gerçekleştireceklerini vurgulayan Prof. Dr. Savaş “Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültemizin genç, dinamik ve alanında uzman akademik personeliyle sağlık hizmetlerinde de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Yenidoğan Uzmanı Dr. Bora Baysal ve Ortodonti Uzmanı Dr. Serap Titiz öncülüğünde açılan merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Daha nice başarılı tedavilere imza atacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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