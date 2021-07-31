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Uşak'ta orman yangını

DHA

Uşak'ta orman yangını


Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'a bağlı Göğem köyünde, yerleşim alanına yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Alevler iki eve de sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Göğem köyü Göl mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı 7 arazöz, 2 iş makinesi ile Uşak Belediyesi´ne ait 7 araç bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yerleşim alanına yakın bir noktada çıkan yangında, alevlerin sıçradığı 2 ev, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yanan evlerde büyük oranda hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2021-07-31 19:41:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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