Uşak'ta orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Göğem köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 15 hektarlık kızıl çam ormanının zarar gördüğü yangında, 20 arazöz, 85 işçi 3 iş makinesinin görev yaptığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Merkez Feyzi DAVULCU

2021-07-31 20:34:44



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