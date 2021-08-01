Genç Kuşak’tan anlamlı ziyaret

Genç Kuşak topluluğu, Uşak İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, çalışmalardan dolayı çiçek hediye etti. Sonrasında Göğem Gölüne giden topluluk, yangın yerinde bulunan çöp ve atıkları topladı.



Dün öğle saatlerinde Uşak’ta merkeze bağlı Göğem Köy’ünde bilinmeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Ekiplerin yaklaşık olarak 5 saatlik titiz ve yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Genç Kuşak topluluğu, bugün Uşak İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.



Düzenlenen ziyarette gayretle çalışsan itfaiye ekiplerine yemekler hazırlanırken ayrıca bütün itfaiye çalışanlarına ithafen çiçek hediye edildi. Sonrasında yangın yerine giden topluluk, yangın sonrasında çevrede bulunan pet şişe ve ambalaj atıkları gibi çevre kirliliğine ve tehlikeye sebebiyet veren çöpleri topladı.

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