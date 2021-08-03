Uşak'ta arazide çıkan yangın, ormana sıçradı Uşak’ta orman yangını

Bodrum'da bir yangın daha!

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Uşak’ta yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Sorkun köyü yakınlarında Çokkozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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