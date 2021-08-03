Uşak’ta çıkan 2 orman yangını kontrol altına alındı

Uşak’ta art arda çıkan 2 orman yangını, ekiplerin hızlı ve titiz müdahalesiyle kontrol altına alındı. Meydana gelen 2 yangında toplamda 8 hektar alan yandı.

Yangınlardan biri Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi çokkozlar mevkiinde bir tarlada çıktı. İddialara göre Musa Şahbaz, İsmail Karcıgil’e ait tarlada biçerdöver ile çalışırken henüz bilinmeyen sebepten biçerdöver alev aldı. Tarlaya sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan ormana sıçradı. Olay yerindeki vatandaşlar, orman işletme müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, Uşak İtfaiyesine bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 2 iş makinası ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 toma olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızla yaptıkları müdahalelerin ardından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında toplam 7 hektar alanın yandığı öğrenilirken biçerdöver sürücüsü Şahbaz ise ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan yine merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyünde de bir ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ise yaklaşık 1 hektar alanın yandığı öğrenildi. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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