Uşak'ta trafik kazası; 6 yaralı

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Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kazai Çarıkköy rampası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.A. (21) kontrolündeki 64 AAH plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Ü.T. (47) kontrolğndeki 45 RA 7392 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle, araçlardaki M.A.T. (22), C.A. (38), E.A. (22) ve Ü.İ. (47) ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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