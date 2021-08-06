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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Belediyesi tasarruf projelerine devam ediyor

İHA

Uşak Belediyesi tasarruf projelerine devam ediyor

Uşak Belediyesi, su kullanım miktarında tasarruf sağlayan perlatörlerin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.
Tasarruf ve israfa yönelik bir çok çalışmaya imza atan Uşak Belediyesi, çalışmalarına devam ederek yeni bir projeye daha imza attı. Su tasarrufunda su kullanım miktarında düşüşe yardımcı olan perlatörler, Uşak Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Kuraklığa karşı su tasarrufu yapmak amacıyla başlanılan projenin yaklaşık olarak 5 ay önce başlandığı bildirildi. Öte yandan proje kapsamından bazı iş yerleri ve evlere, suyun tazyikini arttırıp, kullanım miktarını azaltan "perlatör" takıldığı belirtildi.

Proje kapsamında açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Belediyemiz tarafından temin edilen perlatörleri şehrimizin değişik yerlerindeki farklı konut ve iş yerlerine dağıttık. Memnuniyetle görüyoruz ki, Uşak Belediyemizce dağıtılan bu perlatörler sayesinde hanelerimizin ve işletmelerimizin su tüketimi ciddi oranda azaldı. Tabi bu aynı zamanda ekonomik anlamda da vatandaşlarımız için bir avantaj sağlamış oldu. Tüm bunların ötesinde doğamızın ve geleceğimizin en büyük teminatı suyumuz da daha az harcanmış oldu. İsrafı önlemeye ve tasarrufa katkı sağlamaya yönelik bu çalışmamızın sonuç vermiş olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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