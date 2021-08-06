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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta yaz okulu sona erdi

İHA

Uşak’ta yaz okulu sona erdi

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, Türkiye Gençlik Vakfı Uşak İl Temsilciliği, Hayrat Vakfı Uşak İl Temsilciliği, Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ve bin 500’e yakın öğrencinin katıldı yaz okulu, 5 haftalık maratonun ardından tamamlandı. Yaz okulunu tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle sertifika aldı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan kongre merkezinde düzenlenen etkinliğe AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Türkiye Gençlik Vakfı Uşak İl Temsilcisi Süheyl Yasin Aslan, Hayrat Vakfı Uşak İl Temsilcisi Mustafa Yankın, yaz okuluna katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Başkan Çakın; “Gençlerimizin Eğitimini Çok Önemsiyoruz”
Programda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; yaz okuluna katılarak eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek ailelerine teşekkür etti. Gençlerin başarılarının devamını dileyen Başkan Çakın; “Geleceğimizin temel taşı olan gençlerimizin eğitimlerini ve kişisel gelişimlerini çok önemsiyoruz. Onların iyi ahlaklı, milli değerlerine sahip çıkan ve vatanına milletine hayırlı birer birey olarak yetişmesini istiyoruz. Uşak Belediyesi olarak her konuda gençlere destek olacağız. Bu seneki ilgi ve alaka bizleri çok gururlandırdı. Bu doğrultuda gelecek yıl daha kapsamlı ve daha farklı alanlarda gençlerimize yaz okulu düzenleyerek şehrimize hizmet götürmeyi planlıyoruz” dedi.

Öğrencilere Katılım Sertifikaları Verildi
Konuşmaların ardından sertifika törenine geçilen programda; çocuklara Uşak Belediyesi adına çeşitli hediyeler verilerek “Yaz Okulu Katılım” Sertifikaları takdim edildi. Çocukların ve ailelerinin renkli ve neşeli görüntüleriyle süren program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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