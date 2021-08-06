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Uşak’ta 259 bin sazan göllere bırakıldı

İHA

Uşak’ta 259 bin sazan göllere bırakıldı

Uşak’ta 255 bin 990 yavru pullu sazan, su kaynaklarını balıklandırmak amacıyla farklı göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Su Kaynakları Balıklandırılsın” projesi kapsamında Uşak’ta bulunan göletlere toplamda 259 bin yavru pullu sazan bırakıldı. Proje kapsamında Göğem Göledine balık bırakma etkinliğine Vali Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş’te katıldı. Balıklandırılma amaçlı ilk balıkları Vali Kocabıyık bırakırken toplamda Göğem Göleti’ne toplamda 55 bin yavru balık bırakıldı.

Projenin her sene düzenli olarak yapıldığını aktaran Vali Funda Kocabıyık, geçen sene 100 bin balık verilen su kaynaklarına bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlünün gayretiyle 259 bin balık bırakıldığını açıkladı. Kocabıyık, “Bu dönemde çevre çok önem kazandı. Maalesef ormanlarımız da yanıyor. Bizim çevreye karşı toplum olarak, çok daha bilinçli bilinçli bir şekilde, özellikle orman bölgesinde yaşayan köylülerimizin daha da bilinçlenmesi lazım. Çevreye karşı daha duyarlı olmalarını bekliyorum ben vatandaşlarımızın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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