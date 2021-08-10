(UŞAK) Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, UşakAnkara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.

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