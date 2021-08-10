Kontrolden çıkan otobüs yaz yattı: 30’dan fazla yaralı

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Ağrı'dan İzmir'e seyahat eden otobüs, Uşak Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında yoldan çıkarak yan yattı. Kazada il belirlemelere göre 30’dan fazla kişi yaralandı.



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