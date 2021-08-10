Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İzmir'e giden Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü, UşakAnkara kara yolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem köyü kavşağında şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yaralılar, Uşak ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Uşak

2021-08-10 08:46:28



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