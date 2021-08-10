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Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı Büyük korku yaşayan yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti

İHA

Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı Büyük korku yaşayan yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti

Ağrı'dan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü Uşak’ta kontrolden çıkarak yan yattı. 33 kişinin yaralandığı kazada yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti.
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’dan aldığı yolcularla İzmir’e doğru ilerleyen Kemal Biner kontrolündeki 34 HE 1858 plakalı otobüs, Ankara Uşak karayolu Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Bir süre yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otobüs, daha sonra yolun sağındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi, ve itfaiye sevk edildi. Kazada ilk belirlemede 33 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan yolcular, otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti. Yanların geçen bir tır sürücüsünün yolda zikzak çizen otobüs şoförünü korna çalarak uyandırmaya çalıştığını ancak şoförün panikleyip kazaya neden olduğunu öne sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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