Uşakspor'dan kanada takviye

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, gurbetçi sağ kanat Enes Tubluk ile anlaştı. Geçen sezon Almanya 3'üncü Lig temsilcisi Viktoria Köln'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eintracht Braunschweig, Karlsruher SC ve Hoffenheim altyapısında forma giyen Enes'in bonservisinin elinde olduğu bildirildi. Gurbetçi oyuncu geçen sezon 6 karşılaşmada görev aldı.
DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-08-10 10:44:08
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