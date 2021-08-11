Uşakspor'un son transferi Murad Han

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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UŞAK (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezona bilenen Uşakspor, gurbetçi orta saha oyuncusu Murad Han Gönen'i renklerine bağladı.

Son olarak Belçika Ligi takımı AFC Tubize'de oynayan, kariyerinde Belçika ve Türkiye'de genç milli takımlarda görev yapan Murad Han, 3 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2021-08-11 10:59:41



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