Uşakspor'un son transferi Murad Han

UŞAK (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezona bilenen Uşakspor, gurbetçi orta saha oyuncusu Murad Han Gönen'i renklerine bağladı.
Son olarak Belçika Ligi takımı AFC Tubize'de oynayan, kariyerinde Belçika ve Türkiye'de genç milli takımlarda görev yapan Murad Han, 3 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2021-08-11 10:59:41
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