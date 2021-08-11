Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Uşak'ta tarım ve meşelik alanda çıkan yangına, havadan müdahale ediliyor.
Uşak'ta Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü yakınların henüz bilinmeyen sebepten tarım arazisi ve meşelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı. Geniş alanda devam eden yangına, helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.