Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Uşak'ta tarım ve meşelik alanda çıkan yangına, havadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü yakınların henüz bilinmeyen sebepten tarım arazisi ve meşelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı. Geniş alanda devam eden yangına, helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.