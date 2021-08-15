Uşakspor, yeni sezon giyeceği formaları tanıttı

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Uşakspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni sezon formalarını tanıtırken formaların Aşigostore’da satışa çıktığı açıklandı.

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, 20212022 sezonunda terleteceği formaları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı. Yapılan iki farklı paylaşımda çubuklu ve deplasman formaları 'Yeni bir hikaye' başlığıyla paylaşılırken formaların Aşigostore’da satışa çıktığı açıklandı. Öte yandan Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında 5 Eylül tarihinde deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’le karşılaşacak.

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