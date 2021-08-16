Uşak´ta tekstil farikasında yangın

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK´ta, bir tekstil fabrikasında yangında alevler elyafların bulunduğu depo kısmına sıçradı. Gökyüzünü siyah dumanla kaplayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Uşak merkezde bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler ksa sürede elyaf malzemelerin bulunduğu depo kısmına sıçradı. Fabrika kara dumanla kaplanırken, çalışanlar iş yerinden tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah duman kentin her yerinden görüldü. Karma Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ile Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının elyafların bulunduğu depoda devam ettiği, başka bir fabrikaya sıçrama ihtimalinin bulunmadığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2021-08-16 19:54:43
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