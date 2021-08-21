Uşakspor, Amed maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Uşakspor, tesislerde düzenlenen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

Uşakspor, bugün Uşakspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken top kapma, pas çalışması ve düz koşu ile antrenman sona erdi. Uşakspor, Amed Sportif’e 5 Eylül Pazar günü Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda konuk olacak.

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