Uşak’ta havalar ısınıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Uşak’ta havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 gün hava sıcaklıklarının mevsim normalinden 5 ila 7 derece arasında daha yüksek olacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bölge Tarım ve Uyarı Merkezimizde yaptığımız son değerlendirmelere göre 26 Ağustos 2021 Perşembe gününden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 3436, Denizli’de 3638, Uşak’ta 3234 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yapılan açıklamada başta yaşlı, çocuk ve kronik hastaların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.