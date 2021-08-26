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Uyuşturucu yetiştirmek için evinin bodrumuna sera kurdu

DHA

Uyuşturucu yetiştirmek için evinin bodrumuna sera kurdu


Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 589 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüphelinin uyuşturucu yetiştirmek için evinin bodrum katına sera kurduğu belirtildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nın evinin bodrum katında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Ekiplerce adrese yapılan baskında M.K. gözaltına alınırken, 589 kök Hint keneviri, aydınlatma ve havalandırma sisteminin kurulduğu bodrum katında, 9 havalandırma motoru, 5 havalandırma filtresi, bidonlarda sıvı gübre ve ölçüm cihazları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, narkotik ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu ve aparatlar emniyette sergilenirken, bardaklara konulan Hint kenevirleri ile 'Aşı ol' yazısı yazılarak koronavirüsle mücadelede aşılamaya dikkat çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Merkez Feyzi DAVULCU
2021-08-26 20:16:29

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