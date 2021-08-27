Uşakspor'dan kaleye takviye

UŞAK, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, kaleci Amir Güren'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Menemenspor'da tamamlayan 30 yaşındaki kaleci Amir Güren ile anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.
Bucaspor altyapısında yetişip, Aydınspor 1923'te profesyonel olan tecrübeli file bekçisi, Sivas Bld, Bağcılarspor, Ayvalıkgücü Bld ve Serik Bld kulüplerinde de görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-08-27 11:10:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.