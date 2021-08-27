Uşakspor'dan kaleye takviye

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UŞAK, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, kaleci Amir Güren'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Menemenspor'da tamamlayan 30 yaşındaki kaleci Amir Güren ile anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.

Bucaspor altyapısında yetişip, Aydınspor 1923'te profesyonel olan tecrübeli file bekçisi, Sivas Bld, Bağcılarspor, Ayvalıkgücü Bld ve Serik Bld kulüplerinde de görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-08-27 11:10:16



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