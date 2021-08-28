Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

İHA

Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarını hız kesmeden devam ettirdi.
Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Taktik çalışması ve çift kale maçla sona eren antrenmana yeni transferler de katıldı. Uşakspor, Amed Sportif’e 5 Eylül Pazar günü Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi ağır ...
Uşakspor, Resul'ün sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Uşakspor, Resul'ün sözleşmesini uzattı
22 aranan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 22 aranan şahıs tutuklandı
Uşakspor'dan kaleye takviye
YEREL HABERLER Uşakspor'dan kaleye takviye
Uyuşturucu yetiştirmek için evinin bodrumuna sera kurdu
YEREL HABERLER Uyuşturucu yetiştirmek için evinin bodrumuna sera ...
Düğün için geldiği Uşak'ta ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Düğün için geldiği Uşak'ta ortadan kaybolan kadından ...
Evin bodrumunda 589 kök kenevir yetiştirdi
YEREL HABERLER Evin bodrumunda 589 kök kenevir yetiştirdi
Kerem Kalafat: "Beşiktaş formasını uzun süre giymek istiyorum"
YEREL HABERLER Kerem Kalafat: "Beşiktaş formasını uzun süre giymek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.