Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Uşak'ta bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak Ankara karayolu üzerinde Gedikler Köy kavşağında meydana geldi. İddialara göre, G.M. (53) kontrolündeki 06 BG 5377 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucunda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki İ.M. (14), N.M. (21) ve L.T. (15) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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