Banyoda kanlar içerisinde bulunan genç hayatını kaybetti

Banyoda başından yaralı halde bulunan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Uşak’ın Sivaslı ilçesinde Şahin Kaya (18), ailesi tarafından banyoda kafasından yaralı ve baygın vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi kesin ölüm sebebi için otopsiye gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.