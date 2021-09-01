Uşak Üniversitesinden ‘Us-Tech Nitelikli İstihdam Merkezi’ ile TR33 bölgesine büyük hizmet

Uşak Üniversitesinin “UsTech Nitelikli İstihdam Merkezi” projesi, ZEKA 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Uşak ilinde desteklenmeye hak kazanan 3 projeden 1’i oldu.



Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 3 Ağustos 2021 tarihinde TR33 Bölgesinde kabul alan projelerin yürütücüleri ve ortakları ile yapılan bilgilendirme toplantısına; Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve proje yürütücüsü Teknoloji Transfer Ofisi ekibi katıldı. Toplantıda kabul alan projeler ve süreçlerle ilgili detaylı bilgi verildi.



TR33 Bölgesindeki Dış Ticaret Olanaklarının Artırılmasına Katkı Sağlanacak

“UsTech Nitelikli İstihdam Merkezi” adlı projelerinin kabul olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Ekrem Savaş, proje ile Uşak ilinde deri, tekstil ve seramik sektörleri başta olmak üzere istihdam olanaklarının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Savaş, “Türkiye’de ilk olacak deri, tekstil ve seramik odaklı nitelikli istihdam merkezimizde, mezuniyet aşamasındaki yerli ve yabancı öğrencilerimize, firmaların talepleri doğrultusunda belirlenen eğitimler verilecektir. Proje süresince, öğrencilerin alacakları eğitimler sonrası, ildeki 16 farklı firmada istihdamı sağlanacaktır. Proje ile TR33 bölgesindeki dış ticaret olanaklarının artırılmasına katkı sağlanacaktır. İstihdam edilecek yabancı uyruklu öğrencilerle, başta deri, tekstil ve seramik sektörleri olmak üzere farklı sektörlerde ihracatı arttırmak amaçlı, özellikle vatandaşı oldukları ülkelerdeki firmalarla bağlantı kurularak, ilimizdeki dış ticaret olanaklarının geliştirilmesi beklenmektedir. Merkezimizde yetiştirilen öğrenciler sayesinde, proje ortağı olan Zafer Teknopark A.Ş, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB), Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına (UTSO) bağlı firmalarda katma değer olumlu etkilenecektir. Projede emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Uşak’ımıza hayırlı olsun” dedi.

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