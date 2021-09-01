Uşak’ta kurtuluşun 99.yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Uşağın kurtuluşunun 99.yıl dönümü, protokol üyelerince düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz ve eski milletvekili Besim Atalay’ın yakınları, Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan Besim Atalay’ın annesi ve kız kardeşin mezarını ziyaret etti. Burada edilen duaların ardından Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Göğem Köy’ünde bulunan Göğem Zafer Anıtı’nı ziyaret etti. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından burada da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için dualar edildi. Protokol üyeleri, son olarak Aşağı Karacahisar’da bulunan Kurtuluş Savaşı Şehidi Çeçeli Kara Murat’ın mezarını ziyaret etti. Edinilen duaların ardından eski belediye binası önünde toplanan protokol üyeleri, Tiritoğlu Parkı’nda bulunan fotoğraf sergisine katılarak fotoğrafları inceledi.

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