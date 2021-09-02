Elektriğe kapılan yabancı hayatını kaybetti

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Uşak'ta elektriğe kapılma sonucunda yüksekten düşen yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bir Uşak Organize Sanayi Bölgesinde iplik yükleme işlemi sırasında yabancı uyruklu Bayram Gezerov (27) bant demirini tutması sonucunda elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle şahıs yüksekten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipler ve Jandarma sevk edildi. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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