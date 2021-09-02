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Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenleniyor Aşı ve test olmayan vatandaşlar törene katılamayacak

İHA

Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenleniyor Aşı ve test olmayan vatandaşlar törene katılamayacak

Uşak Üniversitesi, 6 ila 10 Eylül yitarihleri arasında 20202021döneminde mezun olan öğrencilerine tören düzenliyor.
Uşak Üniversitesi'nde 20202021 tarihlerinde mezun olan ancak pandemi dolayısıyla tören yapılmayan öğrencilere, üniversite tarafından sürpriz tören düzenleniyor. Mezun olacak öğrencilere tören 06 Eylül 10 Eylül tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi ile Ömer Halisdemir Spor Merkezinde gerçekleşecek. Üniversite genelinde dereceye giren öğrencilerin ödül töreni ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü 10:00 11:00 saatleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek. Ayrıca, mezuniyet törenine katılacaklar için HES Kodu sorgulaması yapılmasının yanı sıra aşı olmamış kişilerden en fazla 48 saat önce yapılmış PCR testi istenecek. PCR testi bulunmayanlar öğrenci ve vatandaşlar düzenlenen törene alınmayacaktır. Öte yandan törene öğrenci ailelerinden en fazla 3 kişi ile katılabilecek.

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