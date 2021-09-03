FETÖ’nün kadın yapılanma davası sonuçlandı 20 şahıs, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında ceza aldı

Uşak’ta 4 Eylül’de FETÖ/PYD’nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanma süreci bugün görülen dava ile sonuçlandı. Görülen duruşmada 6 kişi beraat ederken 20 kişi tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 4 Eylül’de Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli de yakalanmıştı. Uşak’a getirilen şüphelilerden 21’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken. 5’i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Sonraki görülen davalarda ise 2 tutuklu şahıs daha tutuksuz yargılandı. Bugün Uşak Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken davada sanıklara söz hakkı verilirken il dışındaki sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı. Sanıklardan N.Ö., “Ben 20 yaşındayım, hiçbir örgütle bağlantım yok. Okul için uşağa geldim ve pandemi nedeniyle çok kısa bir süre Uşak’ta kaldım. Ş.B., sadece hastaneye gittiğimizde bizimle ilgilenirdi. Kesinlikle örgütsel bir şey yoktu. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde savunmasını yaptı. Sanıklardan R.Ş ise, Ş.B. ile çocukluktan arkadaş olduğunu ve samimiyetlerinin başka bir boyuta geçmediğini belirtti. 1 yıldır cezaevinde bulunan şüpheli şahıslardan Ş.B., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüt üyesi değilim. 1 yıl eğitim hayatımdan uzak kaldım, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullanarak savunmasını yaptı. Bütün savunmaların alınmasının ardından mahkeme başkanı tarafından sanıkların son sözü soruldu. Sanıkların suçlamaları kabul etmemeleri ve beraatlarının taleplerinin ardından mahkeme başkanınca karar açıklandı. Açıklanan kararda 26 kişiden 6’sı beraat edilirken 20 şahıs ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında ceza aldı. S.A., 9 yıl ceza ile en çok ceza alan kişi oldu.

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